داعش يطرد سكان الحسكة..وقتلى وجرحى فى انفجار سيارة ملغومة بكوبانى

قال التلفزيون السورى اليوم الخميس، إن مقاتلى تنظيم داعش يطردون سكانا من منازلهم فى منطقة النشوة فى الحسكة بشمال شرق البلاد.

وكان المرصد السورى لحقوق الانسان قال فى وقت سابق اليوم إن مسلحو التنظيم انتزعوا السيطرة على مناطق فى مدينة الحسكة من أيدى القوات الحكومية فى اشتباكات دارت خلال الليل.

على الصعيد ذاته قال مسئول بوحدات حماية الشعب الكردية لرويترز ان سيارة ملغومة انفجرت فى بلدة كوبانى السورية قرب المعبر الحدودى مع تركيا اليوم الخميس مع قيام مقاتلى تنظيم الدولة الاسلامية بشن هجوم من ثلاث جهات على البلدة. وأضاف المسئول ان الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى لكن الاعداد لم تتضح بعد.

واستعادت القوات الكردية السيطرة على كوبانى فى نهاية يناير بعد حصار دام أربعة أشهر من جانب مقاتلى داعش الذين سيطروا على مساحات واسعة من سوريا والعراق.

ومنذ ذلك الحين تقود قوات حماية الشعب هجوما ضد معاقل التنظيم فى سوريا مدعومة بغارات جوية تقودها الولايات المتحدة.

وعاد آلاف الأشحاص الذين فروا من كوبانى إلى تركيا إلى البلدة. وقال ويلات عمر وهو طبيب فى كوبانى لرويترز إن ما بين 60 و70 شخصا أصيبوا فى الهجمات الأخيرة كثير منهم من النساء والأطفال.

من جهته أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الخميس، بأن اشتباكات عنيفة تدور منذ منتصف الليلة الماضية بين مسلحى تنظيم داعش من طرف، ومقاتلى وحدات حماية الشعب الكردى من طرف آخر فى شارع الـ48 وعند معبر مرشد بينار ومناطق أخرى داخل مدينة عين العرب (كوبانى) السورية الكردية على الحدود مع تركيا.

من ناحية أخرى قال التلفزيون الرسمى اليوم الخميس إن الجيش السورى صد هجمات على عدد من المواقع العسكرية فى جنوب سوريا. وأضاف نقلا عن مصدر عسكرى أن الهجمات وقعت فى ريف محافظة درعا وأن الجيش قتل عشرات المهاجمين.

وذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم أن مقاتلين سوريين من المعارضة هاجموا مناطق تسيطر عليها الحكومة فى مدينة درعا عاصمة المحافظة اثناء الليل.

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