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الرئيس اليمنى يجتمع بنائبه وقادة الأحزاب السياسية

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الرئيس اليمنى يجتمع بنائبه وقادة الأحزاب السياسية الرئيس اليمنى يجتمع بنائبه وقادة الأحزاب السياسية
اجتمع الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بمقر إقامته المؤقت فى الرياض مع خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء، ومستشاريه، وقادة الأحزاب السياسية، وأعضاء وفد الشرعية المشارك فى مشاورات جنيف.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أن الاجتماع الذى عقد الليلة الماضية استعرض فيه الرئيس آخر التطورات الميدانية، وما تقوم به مليشيات الحوثى من أعمال عنف تجاه أبناء الشعب اليمنى. . مشيدا بما تحققه اللجان الشعبية والقوات العسكرية الموالية للشرعية من تقدم على أرض الواقع فى كل من محافظات تعز وعدن والضالع ومأرب وغيرها من المحافظات.

وطالب ببذل المزيد من الجهود من أجل مواجهة التحديات التى تعانى منها مختلف المحافظات اليمنية، خاصة فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية واستتباب الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وحيا هادى الدور الوطنى الذى قام به وفد الحكومة الشرعية المشارك فى مشاورات جنيف، وما بذله من جهد والتنازلات التى قدمها من أجل إيجاد حلٍ سياسى يخرج اليمن من وضعها الراهن، ولكن وفد مليشيات الحوثى وصالح كعادتهم وضعوا العراقيل والصعاب أمام الجهود الدولية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار فى اليمن وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2216.

وأكد أن الحكومة ستظل تقدم كل ما بوسعها وستذهب إلى أبعد مكان من أجل إعادة الأمن والاستقرار وعودة الأوضاع إلى طبيعتها حتى ينعم أبناء الوطن بالأمن والاستقرار.

ودعا الرئيس كافة الأحزاب والقوى السياسية فى الداخل والخارج تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية الضيقة التى لا تخدم الوطن والمواطن بل إنها تزيد من معاناته وتدخله فى أوضاع مأساوية لا نهاية لها.
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مصر 365

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