داعش يعدم مرشحا سابقا لانتخابات مجلس "صلاح الدين" العراقية ويمثل بجثته

أعلن مصدر أمنى اليوم الخميس أن تنظيم داعش أعدم مرشحا سابقا لانتخابات مجلس محافظة صلاح الدين. وقال المصدر إن تنظيم داعش نفذ حكم الإعدام بحق جاسم محمد الجبورى المرشح السابق لانتخابات مجلس محافظة صلاح الدين بقرية سديرة فى الشرقاط 280/ كلم شمال بغداد ".

وأوضح أن "عناصر من التنظيم قاموا بالتمثيل بالجثة وسحلها أمام الناس وسط التكبير والتهليل وإطلاق النار فى الهواء ".

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