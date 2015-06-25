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فحص 50 مشتبها بهم وضبط 32 محكوما عليهم و192 مخالفة مرورية بشمال سيناء

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فحص 50 مشتبها بهم وضبط 32 محكوما عليهم و192 مخالفة مرورية بشمال سيناء فحص 50 مشتبها بهم وضبط 32 محكوما عليهم و192 مخالفة مرورية بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها عن تمكن الخدمات الأمنية المعينة بكمائن (صدر حيطان، النسيلة، التمد، النقب) بالمنطقة الجنوبية من فحص 50 حالة اشتباه من خلال فحص السيارات المارة وتم فحصهم وصرفهم.

وتم ضبط 32 محكوما عليهم، وإزالة 160 مخالفة إدارية فورية، 4 مخالفات إشغال طريق، وفى مجال الحملات المرورية تم ضبط 192 مخالفة متنوعة.

وتمكن الخدمات الأمنية المعينة بكمين جعل دائرة قسم شرطة بئر العبد من ضبط سيارة نقل شمال سيناء قيادة "ن ع ن ح"، وبرفقته "أ ب ر م"، وبحوزتهما قطعة كبيرة الحجم بنية اللون تشبه جوهر الحشيش تزن حوالى 200 جرام.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد التعاطى. وتحرر عن ذلك المحضر رقم 703 لسنة 2015 جنايات قسم شرطة بئر العبد.. وجارى العرض على النيابة العامة.

كما تمكن ضباط قسم مباحث بالاشتراك وإدارة تموين العريش من ضبط الآتى "ح ح م"، مسئول عن محل مخبوزات، وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 761 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثالث العريش.

وضبط "ا م ا"، مسئول عن كشك، وذلك لعدم حمل شهادة صحية وتحرر عن ذلك المحضر رقم 762 لسنة 2015 جنح قسم شرطة ثالث العريش.

وتم ضبط جوال دقيق بلدى مدعم استخراج 82% بأحد الشوارع الجانبية بحى العبور دائرة قسم أول العريش، والمتهم فر هارباً لحيازته دقيق بلدى مدعم بقصد الإتجار به بالسوق السوداء، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 749 لسنة 2015 جنح قسم شرطة أول العريش.

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مصر 365

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