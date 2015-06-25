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شكري يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني

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شكري يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني شكري يلتقي رئيس مجلس النواب اللبناني

 

سامح شكري

التقى سامح شكري وزير الخارجية أمس الاربعاء مع نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني على هامش زيارته إلى لبنان للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي حول عملية مراجعة سياسة الجوار الأوروبي، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في مختلف المجالات، فضلا عن تناول عدد من القضايا الإقليمية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن نبيه بري شدد خلال اللقاء على أهمية الدور الإقليمي لمصر في تحقيق الاستقرار في ظل ما تواجهه المنطقة من تحديات ومخاطر.

وأضاف المتحدث أن الوزير شكري قد شارك في اللقاء المشترك بين ووزراء الخارجية العرب ومسئولي الاتحاد الأوروبي مع كل من رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تم تناول مراجعة سياسة الجوار بين الإتحاد الأوروبي والدول العربية الشريكة في سياسة الجوار بجنوب المتوسط.

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