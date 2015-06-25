تداول أسئلة امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة بعد ربع ساعة من بدايته

تداولت عدد من صفحات تسريب الامتحانات، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة من ورقة أسئلة امتحان والجيولوجيا والعلوم البيئية، بعد ربع ساعة من بداية الامتحان.

يشار إلى أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم، الخميس امتحان مواد الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والجيولوجيا والعلوم البيئية، بالإضافة إلى مادة علم النفس والاجتماع لطلاب شعبة الأدبى، ضمن نظامها الحديث، على أن يمتحن طلاب النظام القديم فى مادة الجبر و الهندسة الفراغية.



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