تداول أسئلة امتحان "الاستاتيكا" لطلاب الثانوية العامة

تداول عدد من صفحات تسريب الامتحانات، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة زعمت أنها لورقة أسئلة امتحان الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب الثانوية العام بنظامها الحديث.

يشار إلى أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم، الخميس، امتحان مواد الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والجيولوجيا والعلوم البيئية، بالإضافة إلى مادة علم النفس والاجتماع لطلاب شعبة الأدبى، ضمن نظامها الحديث، على أن يمتحن طلاب النظام القديم فى مادة الجبر والهندسة الفراغية.



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