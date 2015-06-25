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تداول أوراق أسئلة امتحان علم النفس للثانوية العامة بعد مرور نصف ساعة

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تداول عدد من صفحات تسريب الامتحانات، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة زعمت أنها لأسئلة امتحان علم النفس والاجتماع لطلاب الثانوية العامة شعبة الأدبى، بنظامها الحديث، بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان.

يشار إلى أن طلاب الثانوية العامة يؤدون، اليوم الخميس، امتحان مواد الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" والجيولوجيا والعلوم البيئية، بالإضافة إلى مادة علم النفس والاجتماع لطلاب شعبة الأدبى، ضمن نظامها الحديث، على أن يمتحن طلاب النظام القديم فى مادة الجبر والهندسة الفراغية.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
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