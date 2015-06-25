لمريض السكر: الدوخة وعدم التركيز والصداع رخصتك للإفطار

السكر، من الأمراض التى يكون أصحابها أكثر حساسية، لأنهم أكثر عرضة للمضاعفات، لذا يجب استشارة الطبيب المختص لتحديد قدرة المريض على الصيام أم لا وفى حالة ظهور بعض العلامات يجب الإفطار على الفور.

وحول هذا توضح الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنة العامة والسكر كلية الطب قصر عينى أنه يجب على مريض السكر عند ظهور بعض العلامات خلال فترة الصيام الإفطار على الفور، لأنها تمثل خطورة على صحته ، ومن هذه العلامات إذا حدث انخفاض شديد فى مستوى السكر فى الدم أقل من 70 ملليجرام، بالإضافة إلى أعراض الشعور بالدوخة وفقدان التركيز وتنميل فى الوجه والشفتين.

وتتابع أنه من الأعراض أيضا التى تعرض مريض السكر للخطر، شحوب فى لون الوجه وفقدان الوعى وزيادة العرق مع برودة فى اليدين وصداع وزغللة فى العينين ووجود تشنجات أو رعشة باليدين، فى هذه الحالة يجب توخى الحذر والانتباه جيدا للأعراض التى تم ذكرها، بمحاولة التحليل بواسطة الجهاز المنزلى وإذا أنخفض السكر عن 70 ملليجرام أو لم تستطيع التحليل فيتم الإفطار على الفور بتناول نصف كوب عصير او مياه غازية أو 5 ملاعق صغيرة سكر وإذابتها فى نصف كوب ماء. .