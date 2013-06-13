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شركة طبية تنتج جهازا للأشعة السينية يمسح الجسم كله خلال 13 ثانية

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شركة طبية تنتج جهازا للأشعة السينية يمسح الجسم كله خلال 13 ثانية شركة طبية تنتج جهازا للأشعة السينية يمسح الجسم كله خلال 13 ثانية

تمكنت شركة للصناعات الطبية فى جنوب أفريقيا من تصنيع جهاز للأشعة السينية بجرعة منخفضة يمكن من خلالها إجراء مسح ضوئى على كامل الجسم فى 13 ثانية فقط.

ويعتبر الجهاز واسمه اكسمبلار- دكتور أشعة- أكس، أحدث منتجات شركة لودوكس سيستمز ووضعت من خلاله الشركة بصمتها على الساحة الطبية الدولية. وقد استقطب اهتمام منتجى الدراما الطبية التليفزيونية الشهيرة جريز اناتومى الذى يعرض منذ سنوات على أيه بى سى الأمريكية لدرجة أنه ورد فى الحلقة 18 من الموسم التاسع من المسلسل الدرامى لمهامه المتميزة فى مجال علاج الصدمات الطبية وعلم التشريح.

وقالت سارة ويلى من شركة لودوكس فى بيان أمس: "بعيدا عن المدفوع فى المتنج، فهناك قصة بحثها وكتبها بصورة مستقلة منتجو جريز اناتومى".

وأضافت "أنه على الرغم من أن جريز اناتومى هو مجرد مسلسل تليفزيونى، فإن ظهور الماسح الضوئى الفريد لشركة لودوكس، يظهر أن التقنية الخاصة بنا هى على أعلى مستوى".

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