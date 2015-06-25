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ضبط 39 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

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ضبط 39 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة ضبط 39 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة .

وتمكنت الحملات المرورية خلال 24 ساعة، من ضبط 39075 مخالفة مرورية متنوعة، و2610 دراجات بخارية مخالفة، و1287 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، 63 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تأتى هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط.
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مصر 365