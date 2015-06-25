شرطة التموين تضبط 336 قضية تموينية خلال 24 ساعة

نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية من ضبط 336 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضبط خلالها (مواد بترولية، أسطوانات بوتاجاز، دقيق مدعم، مخالفات مخابز، سلع تموينية مدعمة، غش غذائى وغير غذائى، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية، مخالفة شروط التراخيص، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر، سجائر، أعلاف، ألعاب نارية) وتنفيذ 48 حكما قضائيا.إعلان - Ads إعلان - Ads
تأتى هذه الحملات بقيادة اللواء مدحت عبد الله مساعد وزير الداخلية مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين لضبط كافة المخالفات التموينية.