محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد بالمديريات لحفل افتتاح قناة السويس

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، ضرورة متابعة كافة الإجراءات التنفيذية بمختلف القطاعات الخدمية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مديريات الخدمات، استعداداً لاحتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة، وضرورة تضافر الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية فى العمل بمنظومة النظافة العامة تكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات، بالإضافة إلى تفعيل خطة المحافظة فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة و تطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والنافورات وتجميل وصيانة جميع أعمدة الإنارة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة المتابعة الميدانية من جميع المسئولين والعمل على سرعة الإنجاز فى تلبية مطالب المواطنين وتفعيل سبل التواصل مع المواطنين وحسن معاملتهم وتيسير و تبسيط إجراءات الخدمات الجماهيرية.