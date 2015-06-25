محافظ الإسماعيلية: رفع درجة الاستعداد بالمديريات لحفل افتتاح قناة السويس

أكد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، ضرورة متابعة كافة الإجراءات التنفيذية بمختلف القطاعات الخدمية، ورفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مديريات الخدمات، استعداداً لاحتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة، وضرورة تضافر الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية فى العمل بمنظومة النظافة العامة تكثيف حملات رفع وإزالة الإشغالات، بالإضافة إلى تفعيل خطة المحافظة فى تنفيذ أعمال رفع كفاءة و تطوير الطرق والميادين والشوارع الرئيسية، ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والنافورات وتجميل وصيانة جميع أعمدة الإنارة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأشار المحافظ إلى ضرورة المتابعة الميدانية من جميع المسئولين والعمل على سرعة الإنجاز فى تلبية مطالب المواطنين وتفعيل سبل التواصل مع المواطنين وحسن معاملتهم وتيسير و تبسيط إجراءات الخدمات الجماهيرية.