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افتتاح محطة مياه شرب بكفر الشيخ الأحد القادم

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افتتاح محطة مياه شرب بكفر الشيخ الأحد القادم افتتاح محطة مياه شرب بكفر الشيخ الأحد القادم
أكد الدكتور أسامة حمدى عبدالواحد محافظ كفر الشيخ أنه سيتم افتتاح محطة مياه "العبد" التابعة لقرية مسير بمركز كفر الشيخ التى وعدت بإنهائها خلال 100 يوم فقط لتساهم فى حل أزمة مياه الشرب فى عدد من قرى مركز كفر الشيخ.

وأضاف المحافظ، خلال تصريحات صحفية قائلا: وعدت بالانتهاء من محطة مياه شرب خلال 100يوم لمحطة العبد بمسير، وتابع المحافظ: الأحد القادم يمر 100 يوم على البدء فى انشاء المحطة مؤكداً أن المحطة تقع على مساحة 750 مترا مربعا وسيتم افتتاحها الأحد المقبل، مشيراً إلى أن طاقتها الإنتاجية قدرها 60 لتر/ ثانية، وتخدم 62 ألف نسمه بقرى مسير والقرى المجاورة لها.

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مصر 365