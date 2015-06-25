بالصور.. جمعية كيان تنظم ورشة فنية لذوى الإعاقة عن تلوين الفخار

نظمت جمعية كيان لذوى الإعاقة احتفالية بمناسبة شهر رمضان، تضمنت ورشة فنية لتعليم الأطفال المعاقين كيفية تلوين الفخار، وصناعة فانوس رمضان من خامات بسيطة، وطريقة تلوينه، كما تضمنت الاحتفالية العديد من الفقرات الفنية.

وأكد الدكتور أيمن الطنطاوى، المدير التنفيذى لجمعية كيان، فى بيان صحفى، أصدرته الجمعية اليوم، أن الجمعية تهتم بتنظيم العديد من الفعاليات فى فرعها الرئيسى بالقاهرة، وفروعها بالمنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج على مدار شهر رمضان، والتى تستهدف دعم أسر ذوى الإعاقة غير القادرين، وتوعية ذوى الإعاقة دينياً بفضل الشهر الكريم، و توعية المجتمع بأهم قضايا واحتياجات ذوى الإعاقة.

كما أوضح أن الجمعية بدأت فى توزيع شنطة رمضان - التى تحتوى على مواد غذائية - على أسر ذوى الإعاقة غير القادرين فى القاهرة وعدد من المحافظات، كما تطلق الجمعية للعام الرابع على التوالى حملتها الخيرية التى تستهدف كفالة 100 ألف جلسة تأهيل مجانية للأطفال ذوى الإعاقة، فى محافظات الصعيد الأكثر فقرًا.

أضاف الدكتور أيمن الطنطاوى، المدير التنفيذى لجمعية كيان، أن هذه الحملة الخيرية تستهدف دعوة المجتمع والمؤسسات والأفراد، للمشاركة فى إنقاذ مستقبل الأطفال ذوى الإعاقة، فى المحافظات الأكثر فقرًا، وخاصة قرى ومدن الصعيد.

وأشار الطنطاوى إلى أن جمعية كيان سوف تنظم على مدار شهر رمضان 5 حفلات إفطار جماعى لأسر الأشخاص ذوى الإعاقة فى القاهرة وسوهاج والمنيا وبنى سويف وأسيوط.



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مدير جمعية كيان يشاهد الفخار الذى قام بتلوينه الأطفال المعاقين



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الأعمال الفنية التى قام بتلوينها ذوى الإعاقة



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جانب من الورشة الفنية التى نظمتها جمعية كيان لذوى الإعاقة لتلوين الفخار



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طفل يقوم بتلوين الفخار خلال الورشة الفنية التى نظمتها جمعية كيان



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أخصائية فنون تشكيلية تُعلّم طفل كيفية تلوين الفخار بطريقة صحيحة



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طفلة من ذوى الإعاقة سعيدة لمشاركتها بورشة جمعية كيان



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طفلة فى ورشة جمعية كيان لتعليم ذوى الإعاقة كيفية تلوين الفخار



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صورة جماعية للمشاركين فى ورشة جمعية كيان لتعليم ذوى الإعاقة كيفية تلوين الفخار

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