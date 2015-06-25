بروتوكول تعاون اليوم بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التعليم العالى

يشهد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع اليوم الخميس، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ووزارة التعليم العالى، بمقر الجهاز التنفيذى للهيئة بالكيلو 4.5 طريق القاهرة السويس، وذلك فى إطار التعاون البحثى والتدريب وتنفيذ الأفكار المبتكرة بين الهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الوزارات والمراكز البحثية.

ويشمل البروتوكول جوانب تتعلق بمجالات التعاون فى مشروعات التخرج، وتنفيذ الأفكار المبتكرة والتعاون فى مجال الزيارات والمؤتمرات وورش العمل والمعارض، وتطوير وصيانة الورش والمعامل ومجالات نظم الجودة والتطوير الهيكلى، وتوريد وتجديد احتياجات مؤسسات التعليم الجامعى والعالى من الأجهزة والمعدات.