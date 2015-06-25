أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إيطاليا تُرحل 28 مصرياً من ضحايا الهجرة غير الشرعية

Google+ Print
إيطاليا تُرحل 28 مصرياً من ضحايا الهجرة غير الشرعية إيطاليا تُرحل 28 مصرياً من ضحايا الهجرة غير الشرعية
استقبل مطار القاهرة، اليوم الخميس، 28 شاباً مصرياً، قامت السلطات الإيطالية بترحيلهم، بعد أن اعتقلتهم الأسبوع الماضى، أثناء محاولتهم التسلل إلى سواحلها قادمين على مركب صيد من غرب الإسكندرية.

وصرحت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة بأن المرحلين وصلوا على متن طائرة خاصة من مطار كاتانيا بصحبة 32 رجل أمن.

وتبين من التحقيق مع المرحلين أنهم تعرفوا على عصابة تنشط وسط المصريين، أوهمتهم بدخول إيطاليا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و45 ألف جنيه، ثم أبحروا على مركب صيد من شاطئ غرب الإسكندرية إلى إيطاليا، إلا أن سفن إنقاذ تابعة للاتحاد الأوروبى ضبطتهم وسحبتهم إلى سواحل إيطاليا حيث تم ترحيلهم إلى .

كما تبين من فحص المرحلين وجود اثنين هاربين من تنفيذ حكم بالسجن، فتم القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية نحوهما بينما تم السماح لباقى المرحلين بالخروج من المطار .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند

السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند

ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش

ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري

ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً