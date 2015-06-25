إيطاليا تُرحل 28 مصرياً من ضحايا الهجرة غير الشرعية

استقبل مطار القاهرة، اليوم الخميس، 28 شاباً مصرياً، قامت السلطات الإيطالية بترحيلهم، بعد أن اعتقلتهم الأسبوع الماضى، أثناء محاولتهم التسلل إلى سواحلها قادمين على مركب صيد من غرب الإسكندرية.

وصرحت مصادر أمنية مسئولة بمطار القاهرة بأن المرحلين وصلوا على متن طائرة خاصة من مطار كاتانيا بصحبة 32 رجل أمن.

وتبين من التحقيق مع المرحلين أنهم تعرفوا على عصابة تنشط وسط المصريين، أوهمتهم بدخول إيطاليا مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 30 و45 ألف جنيه، ثم أبحروا على مركب صيد من شاطئ غرب الإسكندرية إلى إيطاليا، إلا أن سفن إنقاذ تابعة للاتحاد الأوروبى ضبطتهم وسحبتهم إلى سواحل إيطاليا حيث تم ترحيلهم إلى مصر.

كما تبين من فحص المرحلين وجود اثنين هاربين من تنفيذ حكم بالسجن، فتم القبض عليهما واتخاذ الإجراءات القانونية نحوهما بينما تم السماح لباقى المرحلين بالخروج من المطار .