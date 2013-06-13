أعانى من تورم فى فص الغدة الدرقية فما هو أسبابه؟

أرسلت قارئة تقول: "أنا سيدة عمرى 38 عاما متزوجة ولدى ثلاثة أطفال، ومنذ سبعة أعوام ظهر لدى انتفاخ فى الغدة الدرقية فى الفص الأيمن، كان صغيراً فى بدايته، لكن ازداد حجما مع مرور الوقت، ومنذ بداية تلك المشكلة وأنا أعانى من أعراض مثل من الوزن الزائد، خمول شديد، نعاس، وتدهور فى الدورة الشهرية، وتورم فى كامل الجسم، وقد نصحنى الدكتور بإزالة الفص الأيمن لوجود عقد حميدة به..

> وسؤالى هو ما سبب تضخم فص الغدة الدرقية؟ وهل عند إزالة هذا الفص ستعمل الغدة بشكل جيد؟"..

يجيب عن هذا السؤال الدكتور عطية أبو النجا استشارى أمراض النساء والولادة قائلا:

> تضخم فص الغدة الدرقية هو حالة يرتبط حدوثها بعدة عوامل أهمها:

> - العامل الهرمونى: ففى حالة وجود خلل فى الهرمونات المنظمة لعمل الغدة الدرقية مثل هرمونات (t3- t4- tsh) يؤدى ذلك إلى تضخمها.

> - الاصابة الفيروسية: فهناك أنواع من الفيروسات التى تصيب الغدة الدرقية وتؤدى إلى نضخمها.

> - العامل الفسيولوجى: مثل نقص اليود، ففى حالة نقص عنصر اليود بالجسم يتضخم فص الغدة لتعويض هذا النقص.

وعلاج تلك الحالة يتم أولا بتحديد السبب الذى أدى إلى هذا التضخم من خلال اتباع عدة طرق متتالية وهى:

إجراء مسح ذرى لتحديد ما إذا كانت الخلايا الموجودة بالفص المتضخم نشطة أم لا.

> وفى حالة عدم نشاطها نبحث فى الأسباب الهرمونية من خلال إجراء تحاليل لهرمونات (t3- t4- tsh) وفى حالة انتظام عمل تلك الهرمونات نجرى تحليل للأجسام المضادة لاستبعاد الإصابة الفيروسية.

> أما لو تم استبعاد جميع الأسباب السابقة يبقى السبب الوحيد وهو نقص نسبة اليود بالجسم، وهو ما يمكن التعامل معه وعلاجه بتنظيم نوعية الطعام.