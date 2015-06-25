للحوامل انتبهى: انتفاخ الأطراف والتورم من علامات الخطر

فى فترة الحمل تمر المرأة بالعديد من التغيرات التى تؤثر على جميع وظائف وأعضاء جسدها.

ومن أهم تلك التغيرات والتى تشكو منها عددا كبيرا من النساء، هو تورم الأطراف واحتباس الماء بالجسم.

وعن أسباب وخطورة هذا العرض يحدثنا الدكتور عطية أبو النجا أستشارى أمراض النساء والولادة.

أعراض احتباس الماء

أسباب تورم الحمل

>من أهم الأعراض الظاهرة لمشكلة احتباس الماء تبعا لرأى عطية تتمثل فى تورم وانتفاخ الأطراف، وهو العرض الذى يزداد وضوحا مع ارتفاع حرارة الجو وأيضا مع تقدم الحمل.>ويوضح عطية أن هناك العديد من الأسباب التى يمكن ان تؤدى لمشكلة التورم والانتفاخ فى فترة الحمل، وأهمها.

- التغيرات الهرمونية.

>- الإصابة ببعض الأمراض كإرتفاع ضغط الدم.

>- تسمم الحمل.

>- ارتفاع نسبة الزلال فى البول .

>- زيادة الوزن بصورة مفرطة ولا تتلائم مع عمر الحمل.

>وجميع تلك الحالات تعد من علامات الخطر التى يجب التنبه لها وعلاجها بأسرع وقت ممكن، وخاصة فى حالة زيادة الانتفاخ والتورم فى الأطراف بشكل ظاهر.

فتلك الحالة تمثل تهديدا صريحا لاكتمال الحمل، وقد تؤدى إلى حدوث ولادة مبكرة.