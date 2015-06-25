أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

للحوامل انتبهى: انتفاخ الأطراف والتورم من علامات الخطر

Google+ Print
للحوامل انتبهى: انتفاخ الأطراف والتورم من علامات الخطر للحوامل انتبهى: انتفاخ الأطراف والتورم من علامات الخطر
فى فترة الحمل تمر المرأة بالعديد من التغيرات التى تؤثر على جميع وظائف وأعضاء جسدها.

ومن أهم تلك التغيرات والتى تشكو منها عددا كبيرا من النساء، هو تورم الأطراف واحتباس الماء بالجسم.

وعن أسباب وخطورة هذا العرض يحدثنا الدكتور عطية أبو النجا أستشارى أمراض النساء والولادة.

أعراض احتباس الماء


>من أهم الأعراض الظاهرة لمشكلة احتباس الماء تبعا لرأى عطية تتمثل فى تورم وانتفاخ الأطراف، وهو العرض الذى يزداد وضوحا مع ارتفاع حرارة الجو وأيضا مع تقدم الحمل.

أسباب تورم الحمل


>ويوضح عطية أن هناك العديد من الأسباب التى يمكن ان تؤدى لمشكلة التورم والانتفاخ فى فترة الحمل، وأهمها.

- التغيرات الهرمونية.
>- الإصابة ببعض الأمراض كإرتفاع ضغط الدم.
>- تسمم الحمل.
>- ارتفاع نسبة الزلال فى البول .
>- زيادة الوزن بصورة مفرطة ولا تتلائم مع عمر الحمل.
>وجميع تلك الحالات تعد من علامات الخطر التى يجب التنبه لها وعلاجها بأسرع وقت ممكن، وخاصة فى حالة زيادة الانتفاخ والتورم فى الأطراف بشكل ظاهر.

فتلك الحالة تمثل تهديدا صريحا لاكتمال الحمل، وقد تؤدى إلى حدوث ولادة مبكرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365