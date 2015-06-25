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دراسة:50 مادة آمنة نتعامل معها يوميا تسبب السرطان إذا استخدمناها معا

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دراسة:50 مادة آمنة نتعامل معها يوميا تسبب السرطان إذا استخدمناها معا دراسة:50 مادة آمنة نتعامل معها يوميا تسبب السرطان إذا استخدمناها معا
نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وذلك وفقا لدراسة طبية حديثة "مراجعة منهجية systematic review"، أشرف عليها 174 عالماً عبر 28 دولة، حيث أشارت إلى أن هناك حوالى 50 مادة كيميائية نتعامل معها خلال حياتنا اليومية، وتعتبر آمنة إذا استخدمت بجرعات صغيرة، ولكن الخطير أنها تساهم فى رفع فرص الإصابة بالسرطان كلما استخدمنا أكبر عدد منها معا.

وأوضح الباحثون أن بعض هذه المواد يوجد فى البطاطس المقلية وغسول اليد والكريمات الواقية من الشمس، لافتين إلى أن الكثير من الدراسات أهملت التأثيرات الخطيرة للمواد الكيميائية حال احتكاك الإنسان بهما معاً وبحثوا تأثير كل منها على حدة فقط.

ومن أبرز هذه المواد: التريكلوسان "triclosan" الذى يوجد فى غسول اليد المضاد للبكتيريا، ومادة الفثالات "phthalates" الموجودة فى البلاستيك، ومادة "titanium dioxide" المستخدمة فى الكريمات الواقية من الشمس، وأيضاً مادة الأكريلاميد "acrylamide" الموجودة فى البطاطس المقلية.

وتابعت الدراسة أن تلك المواد الكيمائية مجتمعة قد تكون هى المسئولة عن ظاهرة ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان على مستوى العالم، وكشفت النتائج أنها قد تكون مسئولة عن 20% من إجمالى الأورام.

وأوصى العلماء القائمون على الدراسة بضرورة إجراء المزيد من الأبحاث على تأثير التعرض لخليط من المواد الكيميائية بتركيزات منخفضة، خاصة المواد التى توجد فى الطعام الذى نتناوله والماء الذى نشربه والهواء الذى نتنفسه، على حد قولهم.

وجاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Carcinogenesis "، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثالث والعشرين من شهر يونيو الجارى.

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مصر 365