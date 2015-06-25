7 نصائح علشان تحافظ على نظامك الغذائى فى رمضان من غير حرمان

متبعى الريجيم فى الشهر الفضيل يعانون أشد المعاناة أمام الأطعمة الوفيرة والأصناف المصرية الدسمة التى تملأ الموائد فى رمضان، ما يجعلهم فى حيرة من أمرهم أيستمرون على اتباع الريجيم أم لا؟

الدكتورة نيفين رضا أخصائى الباطنة شددت على من يتبع ريجيما أن يهتم بالإبقاء عليه خلال أيام رمضان، بل ويتخذ من أيام الصيام فرصة لإنقاص الوزن بشكل كبير وصحى أيضا، فهو أفضل فرصة للتخلص من الوزن بشكل سليم وطبيعى واعتياد الجسم بشكل طبيعى.

وتابعت أخصائية الباطنة ناصحة بعدة نصائح يمارسها الشخص الصائم خلال رمضان، ليحافظ على نظام الريجيم الخاص به، دون إخلال أو اضطراب:

- التركيز على شرب كميات كبيرة من المياه بشكل دائم من الفطار وحتى السحور

>- التعامل بمبدأ التذوق لكل نوعيات الطعام دون الحرمان من أى نوع، حتى لا يحدث خلل واضح فى الريجيم، ولكن التذوق بكميات قليلة للغاية

>- التركيز على ممارسة الرياضة أثناء رمضان، فهى تصلح أى خلل حادث فى الريجيم

>- التركيز على الفاكهة كتحلية، والخضراوات

>- الابتعاد عن التفكير فى الحرمان من الطعام، وعلى ربة المنزل طهى الأطعمة بشكل صحى وبكميات ضئيلة للغاية

>- الطهى دون زيوت إلا القليل من زيت الزيتون

>- الاهتمام بالحرق بعد الأفطار، بالحركة والرياضة وغيرها