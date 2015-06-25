أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

ميكروب واحد فى جسمك يؤثر على وزنك وعلاقتك بالغذاء

Google+ Print
ميكروب واحد فى جسمك يؤثر على وزنك وعلاقتك بالغذاء ميكروب واحد فى جسمك يؤثر على وزنك وعلاقتك بالغذاء
كشفت دراسة فرنسية حديثة أنه من بين الملايين من البكتيريا التى تعيش فى أمعائك، ميكروب واحد على الأقل قد يعالج الغذاء ويؤثر على وزنك.

وأوضح الباحثون الفرنسيون أن الميكروب “Akkermansia muciniphila”، يشكل من 3 فى المائة إلى 5 فى المائة من بكتيريا الأمعاء لدى الإنسان.

وتزيد نسبة هذا الميكروب أكثر مع اتباع نظام غذائى غنى بالألياف، وأيضاً مع انخفاض مستويات السكر فى الدم والأنسولين والدهون، والتى تساعد فى الوقاية من السمنة والسكر وأمراض القلب.

وقال الباحثون إن ميكروب أو بكتيريا “muciniphila” تعمل على توزيع فى الجسم بصورة صحية، وهذه البكتيريا هى هدف لابتكار علاجات جديدة فى مجال أمراض التمثيل الغذائى.

وأوضحت الباحثة الدكتورة كارين كليمنت، مديرة معهد التمثيل الغذائى والتغذية فى مستشفى بيتى فى باريس، أن هذه البكتيريا تنتج مجموعة متنوعة من المواد التى قد تكون بمثابة مصادر لطاقة غيرها من البكتيريا الموجودة فى الجسم.

وأضافت كليمنت أن الوجبات السريعة والأطعمة السكرية والمالحة ترفع من فرص تقليل نسبة الميكروبات الجيدة فى الأمعاء، وهذا يرفع من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

وقد تم نشر الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الرابع والعشرين من شهر يونيو الجارى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم