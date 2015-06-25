ميكروب واحد فى جسمك يؤثر على وزنك وعلاقتك بالغذاء

كشفت دراسة فرنسية حديثة أنه من بين الملايين من البكتيريا التى تعيش فى أمعائك، ميكروب واحد على الأقل قد يعالج الغذاء ويؤثر على وزنك.

وأوضح الباحثون الفرنسيون أن الميكروب “Akkermansia muciniphila”، يشكل من 3 فى المائة إلى 5 فى المائة من بكتيريا الأمعاء لدى الإنسان.

وتزيد نسبة هذا الميكروب أكثر مع اتباع نظام غذائى غنى بالألياف، وأيضاً مع انخفاض مستويات السكر فى الدم والأنسولين والدهون، والتى تساعد فى الوقاية من السمنة والسكر وأمراض القلب.

وقال الباحثون إن ميكروب أو بكتيريا “muciniphila” تعمل على توزيع الدهون فى الجسم بصورة صحية، وهذه البكتيريا هى هدف لابتكار علاجات جديدة فى مجال أمراض التمثيل الغذائى.

وأوضحت الباحثة الدكتورة كارين كليمنت، مديرة معهد التمثيل الغذائى والتغذية فى مستشفى بيتى فى باريس، أن هذه البكتيريا تنتج مجموعة متنوعة من المواد التى قد تكون بمثابة مصادر لطاقة غيرها من البكتيريا الموجودة فى الجسم.

وأضافت كليمنت أن الوجبات السريعة والأطعمة السكرية والمالحة ترفع من فرص تقليل نسبة الميكروبات الجيدة فى الأمعاء، وهذا يرفع من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

وقد تم نشر الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”، وذلك فى الرابع والعشرين من شهر يونيو الجارى.