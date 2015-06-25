يحيى قدرى: "الرئيس قال لنا عشان خاطرى انتقوا أفضل عناصركم للبرلمان"

وأضاف قدرى لـ"اليوم السابع" أن الإفطار حضره عدد من الأحزاب على رأسهم المؤتمر والتجمع ومصر بلدى والحركة الوطنية وحزب التجمع وعدد من مشايخ سيناء وعدد من الشخصيات الوطنية والحزبية، قائلا: "الإفطار ضم جميع أطياف المجتمع المصرى"، مشيراً إلى أن الرئيس شدد خلال اللقاء على ضرورة التوحد خلال البرلمان القادم من أجل مصر وأن يغلبوا مصلحة الوطن على مصالح الأحزاب الشخصية.
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