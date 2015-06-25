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يحيى قدرى: "الرئيس قال لنا عشان خاطرى انتقوا أفضل عناصركم للبرلمان"

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يحيى قدرى: "الرئيس قال لنا عشان خاطرى انتقوا أفضل عناصركم للبرلمان" يحيى قدرى: "الرئيس قال لنا عشان خاطرى انتقوا أفضل عناصركم للبرلمان"
كشف المستشار يحيى قدرى نائب رئيس الحركة الوطنية، عن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل الإفطار الذى ضم عدد من أطياف المجتمع المصرى، مساء أمس وعلى رأسها مطالبته للأحزاب بانتقاء مرشحيهم الذين سيدفعون بهم للانتخابات القادمة لافتا إلى أن الرئيس قال: "عشان خاطرى انتقوا أفضل العناصر لديكم لتقديمها للمجلس القادم".

وأضاف قدرى لـ"اليوم السابع" أن الإفطار حضره عدد من الأحزاب على رأسهم المؤتمر والتجمع ومصر بلدى والحركة الوطنية وحزب التجمع وعدد من مشايخ سيناء وعدد من الشخصيات الوطنية والحزبية، قائلا: "الإفطار ضم جميع أطياف المجتمع المصرى"، مشيراً إلى أن الرئيس شدد خلال اللقاء على ضرورة التوحد خلال البرلمان القادم من أجل وأن يغلبوا مصلحة الوطن على مصالح الأحزاب الشخصية.
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