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"المصريين بأوروبا": إنشاء وزارة للمواطنين بالخارج يصب فى مصلحة الوطن

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"المصريين بأوروبا": إنشاء وزارة للمواطنين بالخارج يصب فى مصلحة الوطن "المصريين بأوروبا": إنشاء وزارة للمواطنين بالخارج يصب فى مصلحة الوطن
قال ولاء مرسى، المتحدث باسم اتحاد المصريين فى أوروبا، إن اتجاه الدولة لإنشاء وزارة للمصريين بالخارج سيكون "قرار تاريخى"، مؤكدا أن الاتحاد طالب كثيرا بأن تكون هناك وزارة للمصريين بالخارج لمراعاة شئونهم، وهو ما سيصب فى مصلحة الوطن.

وأضاف "مرسى" لـ"اليوم السابع" أن تشكيل الوزارة سيساعد على سرعة حل مشاكل المواطنين خارج البلاد، وتسهيل التواصل معهم، مؤكدا أهمية الاستفادة من خبرات المصريين المقيمين بالخارج، خاصة أن من بينهم علماء ورجال أعمال ومتفوقين فى مختلف المجالات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن الاتجاه لتأسيس وزارتين جديدتين تختص الأولى برعاية المصريين فى الخارج، بينما تختص الثانية بدعم وتنشيط المشروعات الصغيرة والمتوسطة.


>- اتحاد المصريين بأوروبا يشكل هيئة للدفاع عن مصر بالخارج ودعم السيسى

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