مصدر بالتعليم: اتجاه لتوحيد اعتماد شهادة الدبلومة الأمريكية فى المدارس

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تتجه الآن إلى توحيد الجهة المختصة باعتماد الدبلومة الأمريكية، مؤكدا أنه سيتم اقتصارها على جهة واحده فقط لتفادى المشكلات الخاصة بالشهادة التى يحصل عليها الطالب ومنع تزويرها فى بعض المدارس.

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن الوزارة تعد الآن قرارا وزاريا بشأن تنظيم اعتماد الدبلومة الأمريكية، موضحا أنه سيتم اقتصارها على هيئة واحده، لافتا إلى أن هناك أكثر من 6 جهات قائمة على اعتماد الدبلومة الأمريكية.

وأوضح المصدر أن القرار الذى سيتم اعتماده سينهى مشكلات طلاب الدبلومة الأمريكية التى تظهر كل عام منها تسريب الامتحانات وتأخر اعتماد الشهادات الخاصة بطلاب كل مدرسة والتنسيق والانتهاء من حالة الهلع التى يعيشها الطلاب سنويا وعدم القدرة على الوقوف على أرض صلبة من حيث تحديد الأولويات.

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