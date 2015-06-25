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الشباب والرياضة بسوهاج تنظم لقاءات توعية دينية للشباب اليوم

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الشباب والرياضة بسوهاج تنظم لقاءات توعية دينية للشباب اليوم الشباب والرياضة بسوهاج تنظم لقاءات توعية دينية للشباب اليوم
قال أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إن مركز تحفيظ القرآن الكريم باستاد سوهاج الرياضى، والذى يشرف عليه الشيخ زكريا السيد مزيد والتابع لوزارة الشباب والرياضة ينظم اليوم الخميس، لقاءات توعية دينية للطلائع والنشء والشباب والكبار من الجنسين ويحاضر فيها علماء من الأزهر الشريف والأوقاف بسوهاج.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج أن المستفيدين من اللقاءات 120 شخصا من الطلائع والنشء والشباب والكبار.

ويؤكد الشيخ زكريا مشرف المركز أن المركز مستمر فى العمل وفقا لفكرته الأساسية وهى تحفيظ القرآن لرواده.

وأشار أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج إلى أن المديرية لاتألو جهدا فى دعم المركز ماديا ومعنويا.

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