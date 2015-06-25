محاربة الفكر المتطرف فى ندوة ثقافية بثقافة المنيا الثلاثاء المقبل

ينظم فرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى احتفالية ثقافية فنية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الثقافية بعنوان محاربة الفكر المتطرف، وذلك على هامش احتفالات الفرع بشهر رمضان لعام 1436/2015، وذلك الثلاثاء المقبل بجمعية رواد ثقافة سمالوط.

وقال شعيب خلف مدير عام الفرع إن البرنامج يتضمن ندوة عن دور المجتمع المدنى فى محاربة الفكر المتطرف، يشارك فيها الدكتور جمال التلاوى والدكتور منير فوزى.

بالإضافة إلى أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء جمال أبو سمرة، أشرف عتريس، مختار عبد الفتاح، أسامة أبو النجا، إلى جانب عرض فنى.