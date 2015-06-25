أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محاربة الفكر المتطرف فى ندوة ثقافية بثقافة المنيا الثلاثاء المقبل

Google+ Print
محاربة الفكر المتطرف فى ندوة ثقافية بثقافة المنيا الثلاثاء المقبل محاربة الفكر المتطرف فى ندوة ثقافية بثقافة المنيا الثلاثاء المقبل
ينظم فرع ثقافة المنيا التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافى احتفالية ثقافية فنية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمعيات الثقافية بعنوان محاربة الفكر المتطرف، وذلك على هامش احتفالات الفرع بشهر رمضان لعام 1436/2015، وذلك الثلاثاء المقبل بجمعية رواد ثقافة سمالوط.

وقال شعيب خلف مدير عام الفرع إن البرنامج يتضمن ندوة عن دور المجتمع المدنى فى محاربة الفكر المتطرف، يشارك فيها الدكتور جمال التلاوى والدكتور منير فوزى.

بالإضافة إلى أمسية شعرية يشارك فيها الشعراء جمال أبو سمرة، أشرف عتريس، مختار عبد الفتاح، أسامة أبو النجا، إلى جانب عرض فنى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365