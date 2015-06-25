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اليوم.. سهرة رمضانية نوبية بقصر ثقافة الشاطبى

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اليوم.. سهرة رمضانية نوبية بقصر ثقافة الشاطبى اليوم.. سهرة رمضانية نوبية بقصر ثقافة الشاطبى
ينظم قصر ثقافة الشاطبى التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، برئاسة هانى حسن مدير عام الفرع سهرة رمضانية نوبية، وذلك يوم الخميس 25 يونيو بمقر القصر فى تمام 9 مساءً .

قالت أميرة مجاهد مدير القصر، إن هذه السهرة تأتى بالتعاون مع جمعية نوب للتراث النوبى، وتتضمن عدة فقرات؛ منها ندوة بعنوان "الطقوس النوبية داخل المجتمع النوبى"، هذا إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض النوبية بالدفوف لفريق منيرة - مهاويس منير .

وأضافت "مجاهد"، أن هذه السهرة تأتى فى إطار احتفالات القصر بشهر رمضان الكريم بصفة عامة، وكمحاولة للتعرف على عادات المجتمع النوبى بصفة خاصة، وذلك تحت رعاية الكاتب المسرحى محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والسيد محمود طريه رئيس الإدارة المركزية لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى.

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مصر 365