مقتل 5 أشخاص ينتمون لتنظيم القاعدة إثر غارة لطائرة أمريكية شرق اليمن

قتل خمسة أشخاص يعتقد أنه ينتمون لتنظيم القاعدة فى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق اليمن، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، إثر غارة لطائرة أمريكية بدون طيار.

وقالت مصادر صحفية من المكلا لوكالة الأنباء الألمانية، إن حوالى خمسة عناصر من تنظيم القاعدة قتلوا إثر استهداف مركبة تابعة لهم بمنطقة الريان بغارة لطائرة أمريكية من دون طيار.

ويسيطر عناصر التنظيم على مدينة المكلا منذ مطلع أبريل الماضى، بعد أن نفذوا هجوما على عدة مواقع فى المدينة من بينها السجن المركزى، وأطلقوا سراح حوالى 300 سجين من بينهم عناصر تابعة لهم.

وسبق وأن نفذ الطيران الأمريكى عدة غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات التنظيم ما أدى إلى مقتل العديد منهم.