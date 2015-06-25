خادم الحرمين: بلادنا قامت على مبادىء راسخة وقيما خيرة من الكتاب والسنة

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة العربية السعودية قامت منذ نشأتها على مبادئ راسخة وقيما خيرة منطلقا من كتاب الله وسنة رسوله.

وقال فى كلمة له خلال رعايته مساء أمس بقصر السلام بجدة حفل وضع حجر الأساس لمشروع "خير مكة " الاستثمارى الخيرى العائد لجمعية الأطفال المعوقين "نحمد الله سبحانه وتعالى على ما أنعم به على بلادنا من نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وهو ما حرصت عليه دولتكم منذ تأسيسها على يد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن الذى أرسى مبادئ راسخة وقيما خيرة منطلقا من الكتاب و السنة، وهو ما سار عليه أبناؤه من بعده".

وأعرب خادم الحرمين عن شكره لكل من أسهم فى دعم مسيرة هذه الجمعية ، وساند استمرارها ، ونموها ، وبخاصة فى هذا المشروع الاستثمارى الخيرى " خير مكة " ، الذى ينطلق من بلد الخير أطهر بقاع الأرض مكة المكرمة التى شرفها الله ويمثل تطورا ملموسا فى نهج المؤسسات الخيرية .

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