ولي ولي العهد والرئيس الفرنسي يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس فرانسوا هولاند رئيس الجمهورية الفرنسية في قصر الإليزيه امس.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، وخصوصاً مجالات التعاون العلمي والتقني والاستثمار، والتعاون في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، إضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من الموضوعات على الساحة الدولية.

وشهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس هولاند في قصر الإليزيه مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة وفرنسا بحضور وفدي البلدين.