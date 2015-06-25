ولي العهد احتفى بالرئيس الباكستاني.. وبحث مع الزياني موضوعات القمة الدورية لقادة دول التعاون

جدة - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفظه الله في جدة مساء امس معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك. وجرى خلال الاستقبال استعراض أهم الموضوعات التي ستطرح خلال القمة الدورية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في مدينة الرياض بمشيئة الله تعالى. واستمع معاليه لتوجيهات سمو ولي العهد خصوصا فيما يتعلق بتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، منوهاً سموه بالدور الذي يقوم به الزياني في هذا الصدد. كما أقام سمو ولي العهد في جدة مساء امس مأدبة سحور تكريماً لفخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية. حضر مأدبة السحور عدد من أصحاب السمو الأمراء، وعدد من أصحاب المعالي.