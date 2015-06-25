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السعودية: استشهاد 4 من حرس الحدود وقوة الإمارات المشاركة فى التحالف العربى

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السعودية: استشهاد 4 من حرس الحدود وقوة الإمارات المشاركة فى التحالف العربى السعودية: استشهاد 4 من حرس الحدود وقوة الإمارات المشاركة فى التحالف العربى
استشهد ثلاثة عسكريين سعوديين إثر إصابتهم بمقذوفات عسكرية بقطاع جيزان ومنطقة عسير على حدود مع اليمن.

كما استشهد ضابط صف من منسوبى قوة الإمارات المشاركة فى التحالف العربى إثر مواجهة مع ميليشيا الحوثى بنجران.

وأعلنت قيادة القوات المشتركة السعودية، فى بيان، استشهاد الرقيب فرحان أحمد الحقوى وزميله الجندى أول أحمد موسى مطمى من منسوبى القوات البرية، إثر إصابتهم بمقذوف بقطاع جيزان، وذلك وقت الإفطار يوم أمس الأربعاء.

كما استشهد الجندى أول على سعيد الزهرانى من منسوبى سلاح الحدود أثناء أدائه لمهامه فى منفذ علب بمنطقة عسير.

وأضاف البيان أنه "سبق أن استشهد ضابط الصف هزيم بن عبيد آل على أحد منسوبى قوة الإمارات العربية المتحدة المشاركة فى التحالف أثناء مواجهة مع ميليشيا الحوثى بقطاع نجران يوم الاثنين الماضى.

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مصر 365

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