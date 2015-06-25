فصل 6 أئمة إخوان بالأوقاف والتحقيق فى تقارير إجازات 60 موظفا هربوا للخارج

كشف مصدر مطلع بالأوقاف، أن مديرية أوقاف الفيوم، فصلت 6 أئمة استغلوا علاقاتهم بقيادات فى شئون العلمين بالأوقاف وأطباء بالقومسيون الطبى وأبلغوا مرضى عن طريق محامين دون المثول أمام القومسيون وهربوا إلى الخارج بعد تورطهم فى التحريض على الشغب.

وأكد المصدر، لـ"اليوم السابع" أن مديرية أوقاف الفيوم ستتخذ إجراءات تجاه 60 إماما وعاملا ومقيم شعائر هاربين إلى السودان وتركيا بعد الإبلاغ عن إجازة مرضية عن طريق محامٍ ودون المثول أمام القومسيون الطبى فى لجانه الفرعية فى المراكز بعيدا عن اللجنة العليا وحصلوا على إجازات مرضية، وذلك دون علم إدارتهم.

وأشار المصدر، إلى فتح الأوقاف والقومسيون الطبى تحقيق موسع فى التقارير القديمة، والتحقيق مع لجنة شئون العاملين بالأوقاف، وإعادة بحث التقارير من قبل الإدارة المركزية ووقف تعامل اللجان الفرعية بالقومسيون وتعامل موظفى الأوقاف مع اللجنة العليا بالمحافظة بعد استغلال الإخوان لذلك والهروب إلى الخارج.