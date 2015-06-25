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استجابة لـ"اليوم السابع".. "الوزراء" يوافق على علاج "طفل أسوان الزجاجى"

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استجابة لـ"اليوم السابع".. "الوزراء" يوافق على علاج "طفل أسوان الزجاجى" استجابة لـ"اليوم السابع".. "الوزراء" يوافق على علاج "طفل أسوان الزجاجى"
وافق المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، على علاج الطفل "محمد محمود" 10 سنوات، من مدينة أسوان، والمصاب بمرض "العظام الزجاجى" منذ ولادته، وذلك داخل مستشفيات جامعة أسيوط.

وأكد بيان المركز الإعلامى لرئيس الوزراء، بأنه تم رصد مُناشدة والد الطفل «محمد محمود» بأسوان للرئيس السيسى بالتدخل لسفر نجله إلى ألمانيا لعلاجه على نفقة الدولة من مرض "العظام الزجاجى" الذى يعانى منه منذ ولادته، حيث أنه لم يعد قادراً على تحمل مصروفات علاجه.

وأشار البيان إلى أنه تم التواصل مع مدير مستشفيات جامعة أسيوط، والذى أبدى استعداده لاستقبال الحالة، وعمل الفحوصات اللازمة وصرف العلاج اللازم له، كما تم إبلاغ والد الطفل بذلك لكى يتوجه إلى المستشفى.

جاء هذا استجابة لما نشر فى "اليوم السابع" عن حالة الطفل.

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