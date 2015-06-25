"الكرامة": ندرس اللجوء لـ"حملة توقيعات" لتعديل قانون التظاهر

قال عبد العزيز الحسينى القيادى بحزب الكرامة إن الأحزاب قامت بكل ما يمكن فعله لتعديل قانون التظاهر، حيث أرسلت مذكرة لرئيس الجمهورية ولمجلس حقوق الإنسان والتماس للمحكمة الدستورية.

وأشار لـ"اليوم السابع" أن التظاهرات المضادة للقانون بالشارع، غير مفضلة لأن خسائرها ستكون أكثر من مكاسبها، لافتا أن اللجوء للتوقيعات الشعبية سيكون محل دراسة فى أول اجتماع للتيار الديمقراطى خلال الفترة القادمة.

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