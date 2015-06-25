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اليوم.. الجنايات تستأنف محاكمة "مرسى" وآخرين بقضية التخابر مع قطر

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اليوم.. الجنايات تستأنف محاكمة "مرسى" وآخرين بقضية التخابر مع قطر اليوم.. الجنايات تستأنف محاكمة "مرسى" وآخرين بقضية التخابر مع قطر
تستأنف اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فهمى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، واستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

وفى الجلسة السابقة ظهر المتهم الأول "محمد مرسى" للمرة الأولى بالبدلة الحمراء، وذلك بعد الحكم عليه بقضية الهروب من وادى النطرون، وكذلك ظهر المتهم "أحمد عبد العاطى" مدير مكتبه بالبدلة الحمراء لسابقة الحكم عليه بقضية التخابر مع حماس.


>- مرسى يظهر لأول مرة بالبدلة الحمراء بقضية التخابر.. وهتافات "اعدم واحد اعدم مية مرسى رئيس الجمهورية".. وأغانى عمرو دياب ومنير وملازم توضح عمل الجماعة خلال غياب القيادات بأحراز كريمة الصيرفى
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