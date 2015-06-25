اليوم.. الجنايات تستأنف محاكمة "مرسى" وآخرين بقضية التخابر مع قطر

تستأنف اليوم الخميس محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و10 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"التخابر مع قطر"، واستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين.

وفى الجلسة السابقة ظهر المتهم الأول "محمد مرسى" للمرة الأولى بالبدلة الحمراء، وذلك بعد الحكم عليه بقضية الهروب من وادى النطرون، وكذلك ظهر المتهم "أحمد عبد العاطى" مدير مكتبه بالبدلة الحمراء لسابقة الحكم عليه بقضية التخابر مع حماس.

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