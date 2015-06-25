جوازات المدينة توجّه رسائل توعوية للمواطنين والمقيمين اليمنيين خلال فترة التصحيح

المدينة المنورة - خالد الزايدي

بدأت المديرية العامة للجوازات ممثلة بجوازات منطقة المدينة المنورة إرسال عدد من الرسائل التوعوية للمواطنين والمقيمين اليمنيين عبر وسائل التواصل المختلفة، وذلك خلال فترة تصحيح أوضاع الأشقاء المقيمين اليمنيين التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-. وتتضمن تلك الرسائل دعوة المقيمين اليمنيين الذين تنطبق عليهم شروط ومتطلبات التصحيح إلى المبادرة بالاستفادة من الأمر السامي قبل انتهاء المدة المحددة في 20 من شهر رمضان الحالي، مع لفت انتباه المواطنين إلى أن استضافتهم للأخوة اليمنيين في الحصول على هوية زائر لا يترتب عليها أي مسؤولية حقوقية، والتأكيد للمقيمين اليمنيين، أن حصولهم على هوية زائر تمنحهم فرصة للحصول على العمل في المملكة، وأن عليهم زيارة الموقع الالكتروني للجوازات للحصول على شروط ومتطلبات الحصول على هوية زائر. وأوضحت تلك الرسائل التوعوية أن كل من تنطبق بحقهم الشروط والمتطلبات الخاصة بتصحيح أوضاع الإخوة اليمنيين، وعلى سجلهم سوابق أو بصمة مرحل، فإن ذلك لا يعيق حصولهم على هوية زائر، وحثتهم على المسارعة بمراجعة أقرب مركز لتصحيح الأوضاع قبل انتهاء المهلة المحددة.

ونبهت رسائل الجوازات إلى أنه بعد انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاع المقيمين اليمنيين بالمملكة، ستبدأ الحملة الأمنية بمواصلة عملها لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل وستطبق التعليمات بحق جميع المخالفين، مهيبة بأرباب العمل المسارعة في تصحيح أوضاع العمالة لديهم تجنبا لتطبيق عقوبات مخالفات نظامي الإقامة والعمل بحقهم.