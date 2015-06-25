كيف تشترين ملابس الصيف لطفلك؟

لا شك أنك تفكرين بما سترتدينه هذا الصيف، ولكن ماذا عن طفلك؟ عليك أن تفكري جيدًا بملابسه أيضًا، فهي لا تعني أناقته فقط، ولكن لها آثارها على صحته أيضًا، خبيرات «ماذر أند بايبي» يساعدنك على اختيارها.

لا يتمكن الأطفال من تنظيم درجة حرارة أجسامهم إلى أن يصبحوا في الخامسة أو السادسة من العمر، هذا ما تؤكده ريتشل واديلوف، ممرضة الأمومة؛ لذا فهم معرضون لخطر الدفء الزائد في الصيف. وقد يؤدي هذا إلى تشنجات حرارية، التي لا تشكل خطرًا كبيرًا على حياة الطفل، ولكنها قد تكون مخيفة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الطفل الذي لا يشعر بالراحة ليس طفلاً سعيدًا؛ لذا فإن تزويده بملابس مريحة قد ترسم الابتسامة على وجهه أيضًا.



لاختيار أفضل

انتقي أقمشة طبيعية وخفيفة. وتقول ستيسي كولفن، بائعة ملابس الأطفال في John Lewis: «أفضل خيار هو الأقمشة القطنية مائة في المائة أو الحريرية. فهي تسمح لبشرة الطفل بالتنفس بسهولة أكبر؛ لذا تمنع الاحترار».

خزانة ملابسه

ما هي الملابس الأساسية التي عليك شراؤها؟ هناك فساتين قماش جيرسيه الخفيف أو السترات القطنية. أضيفي إلى هذا قمصان الـ«تي شيرت» و«شورت» من الكتان أو بنطلونًا من الكتان. وإذا كان طفلك يمشي، فاشتري له صندلاً يدعم قدميه، مع جوارب قطنية، وإلا اتركيه يمشي حافي القدمين.

ولأجل خزانة ملابس مريحة تنصحك ريتشل بالتالي:

1 - اشتري ملابس أكبر بمقاس واحد من مقاس الطفل؛ لكي تكون فضفاضة ومريحة.

2 - اخلطي بين قطع الملابس التي يمكن خلعها بسهولة إذا ارتفعت درجة الحرارة.

3 - لا تبالغي في إلباسه طبقات كثيرة. فإذا كان الجو حارًا جدًا فإن إلباسه الحفاظ مع سترة قطنية يكفي.

4 - بالنسبة لملابس النوم، قيسي درجة حرارة طفلك عن طريق وضع يدك على مؤخرة عنقه. إذا كان دافئًا جدًا، أزيلي إحدى الطبقات. وإذا كان الجو حارًا جدًا يكفي إلباسه سترة وكيس النوم الصيفي أو شرشف قطني.