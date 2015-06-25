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جمارك المطار تحبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بحوزة راكب قادم من دبى

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جمارك المطار تحبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بحوزة راكب قادم من دبى جمارك المطار تحبط محاولة تهريب سبيكة ذهبية بحوزة راكب قادم من دبى
أحبطت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى مساء أمس الأربعاء محاولة راكب مصرى قادم من الإمارات العربية المتحدة، على متن الطائرة المصرية القادمة من دبى، تهريب سبيكة ذهب تزن "كيلو" من الذهب خالص النقاء بهدف الاتجار وبيعه فى السوق المصرية بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية والاستفادة بفارق السعر.

وقال مصدر جمركى: إن حازم محمد محمد مأمور اللجنة ومجدى حسن تحت إشراف أحمد أبو رحاب وسامى صبحى ومحمود رمضان وأحمد على مديرو الحركة اشتبهوا فى الراكب بحضور محمد قناوى مدير الإدارة وبتفتيش الراكب تم العثور بحيازته على السبيكة الذهبية.

أمر ناجى عبد الصادق المدير العام لجمارك المطار الجديد بالعرض على أحمد حسن عبد المجيد وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، والذى أمر بحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.

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مصر 365