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تاجر يتهم عاطلاً بانتحال صفة ضابط لابتزازه ماديًا بشبرا الخيمة

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تاجر يتهم عاطلاً بانتحال صفة ضابط لابتزازه ماديًا بشبرا الخيمة تاجر يتهم عاطلاً بانتحال صفة ضابط لابتزازه ماديًا بشبرا الخيمة
اتهم تاجر فى القليوبية عاطلاً بانتحال صفة ضابط بالأمن الوطنى لابتزازه ماديًا.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد وائل صديق مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة، وتبين للواء عرفة حمزة مدير مباحث الجنائية، أنه تبلغ للرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من المدعو "فتحى.م"، "39 سنة" تاجر ومقيم شارع أبو سعدة بيجام – دائرة القسم، بتضرره من المدعو "م.ع"، 26 سنة، عاطل ومقيم مدينة التعاون – دائرة القسم، لقيامه بالتردد عليه بمنطقة بيجام – دائرة القسم، وانتحاله صفة ضابط بالأمن الوطنى وقيامه بالتفتيش على ملفات متجره، وأخبره بوجود مخالفات مالية لابتزازه مادياً .

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام العقيد جمال الديغيدى رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، اعترف بارتكاب الواقعة، فتم التنسيق وإدارة الأمن الوطنى بالقليوبية، وتحرر المحضر رقم 13131 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م، وكلفت النيابة العامة المباحث بالتحرى ومدى صحة الواقعة.

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مصر 365