جمارك المطار تُحبط محاولة تهريب أدوية بـ800 ألف جنيه بحوزة راكب

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى، من إحباط محاولة أحد الركاب القادمين من السعودية فى تهريب كمية كبيرة من الأدوية، والتى قدرت قيمتها بنحو 800 ألف جنيه، لبيعها فى السوق المصرى والاستفادة من فارق السعر بعد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة.

وأفاد مصدر بالمطار، أن الإدارة الثانية بالصالة الموسمية تمكنت من إحباط تهريب كمية كبيرة من الأدوية داخل 4 حقائب، حيث قام مأمور الجمرك سعيد عبد الغنى بتحويل الراكب ألى مأمورى الضبط محمد عبد اللطيف والسيد عبد الله أحمد، واللذان قاما بالتفتيش والجرد تحت إشراف صابر عبد الحميد وإبراهيم خفاجة، اللذان أمرا بعد العرض على السيد عمران مدير الإدارة.

أمر أحمد حسن عبد المجيد وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار، بتحرير محضر ضبط واتخاذ اللازم، وحفظ المضبوطات بوديعة الجمرك.