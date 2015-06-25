رجل يرفع دعوى نشوز ضد زوجته لسفرها للخارج دون إذنه

أقام الزوج "منصور فضل" دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد زوجته "ضحى باهر"، يتهمها بالنشوز والخروج عن طاعته بعد سفرها، رغم رفضه، للخارج والتحقها هناك للعمل بإحدى الشركات الكبرى فى الخارج.

وأضاف "منصور"، فى دعواه التى حملت رقم 1897لسنه2015 ، تزوجتها منذ 46 سنوات وكنا متفقين جدا فهى امراه مثقفه وتتواصل معى وتفهمنى جيدا عشنا حياه سعيده وانجبنا طلفين وكان الجميع يعتبرنا قدوه ولكنها فى النستين الاخيرتين من الزواج انقلب حالها بعد أن اتت له فرصه للعمل فى احدى الشركات الكبرى فى الخارج كترقيه، وأراد أن أسافر ورغم علمها اننى لا استطيع أن انقل عملى للخارج، إلا انها اصرت وتركت المنزل وذهبت بطفلى إلى منزل أهلها واستمرت الخلافات بينا لا تنتهى إلى ان اقنعها أصدقائى بأن ما تفعله لا يصح وان قرار السفر للخارج يجب ان يتم بالتراضى بينا وخصوصا وان لدينا طفلين.

وأكمل الزوج "منصور"، بعد أن ظننت أنها تركت الفكره وبعد عده شهور لم أتفاجأ إلا على اتصال والداتها واعلامى بأن ابنتها قد سافرت وأنها تركت الطفلين معها وانها سترسل لى للاقامه معها بعد 3 أشهر وأنها خططت لذلك الامر منذ شهور وتركت لى رساله تشرح لى ضروره الفرصه لها، وان على أن اساندها وانها لم تفعل ما فعلت لتوى زراعى وان امامى خيارين اما تطليقها او السفر معها وهنا قررت ولم ادر ماذا افعل، ورغم الحديث معها هاتفيا مرات كثيره ومحاوله اقناعها بان ما فعلته لا يجوز وانها ارتكبت خطا وان استقرار اسرتها اهم من اى شى وان اولادها وانا احتاج إليها لكن لا حياه لمن تنادى ..يذكر أن المحكمة قضت لصالح الزوج.