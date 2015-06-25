عامل ينتحر من شباك منزل خطيبته بعد سرقته بالقليوبية

لقى عامل حتفه بعد أن ألقى بنفسه من شباك منزل خطيبته بعد سرقتها، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المطرية بالقاهرة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر رقم 3266 إدارى قسم الخصوص لسنة 2015م.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عمرو إدريس مأمور قسم الخصوص بالواقعة.

وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية، أنه تبلغ للنقيب أسامة ندا رئيس مباحث قسم الخصوص من المدعو "محمد.م"، 28 سنة، موظف ومقيم - القاهرة، بقيام شقيقه المدعو"أحمد.م"، 22 سنة، عامل ومقيم ذات العنوان بإلقاء نفسه من شرفة الطابق الخامس، حال تواجده بمنزل خطيبته المدعوة "ش.ع"، 21 سنة، ومقيمة دائرة القسم، وعلل ذلك لقيامه بسرقة مبلغ مالى قدره 28 ألف جنيه من منزل خطيبته، وبمواجهته بالسرقة اعترف بارتكابها، وعلى إثر ذلك قام بإلقاء نفسه، مما أدى لوفاته فى الحال، بسؤال شقيق خطيبته المدعو "أحمد.ع"، 29 سنة، عامل، ومقيم ذات العنوان أيد ما جاء بالفحص.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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