السيطرة على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالخانكة

سيطرت قوات أمن القليوبية على مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة بالخانكة دون أى إصابات أو خسائر، تحرر المحضر رقم 65 أحوال مركز الخانكة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر الدين مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد حسام أبو جبة مأمور المركز بالواقعة، وتبين للواء عرفة حمزة مدير المباحث الجنائية أنه تبلغ لمركز شرطة الخانكة من الأهالى بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية عزبة الشيخ مصلح الجبل الأصفر – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين للعميد أسامة عايش مفتش الأمن العام حدوثها بين كل من طرف أول:-

>"أنور.س" 24 سنة فران ومقيم عزبة الشيخ مصلح - الجبل الأصفر - دائرة المركز، و"عامر.س" شقيق الأول 29 سنة فران ومقيم ذات العنوان، وطرف ثانى "ربيع.ع" 51 سنة مقيم بذات العنوان، و"عبد الله.ع" 25 سنة مقيم ذات العنوان، و"كريم.أ" 25 سنة عامل مقيم بذات العنوان، و"أحمد.س" 24 سنة بائع ومقيم - القاهرة، وذلك لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات جيرة سابقة واليوم تجددت الخلافات قام على إثرها الأول بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء لإرهاب الطرف الثانى، فتم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الأول سلاح نارى بندقية خرطوش بروحين محلى الصنع وعدد 5 طلقات وعدد 2 فارغ من ذات العيار.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وحيازته للسلاح النارى وبسؤال طرفى المشاجرة ـ تبادلوا الاتهامات فيما بينهما، كلفت النيابة العامة إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.