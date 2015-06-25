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صاني ديول متّهم بالإساءة إلى الدين

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الأربعاء 24-06-2015 17:26

كثير هم نجوم بوليوود الذين تمّت إدانتهم بتهم متعدّدة، كالنجمة الهندية Shilpa Shetty وزوجها Raj Kundra الذين اتُّهما بالاحتيال والنصب على أحد رجال الأعمال، وبعدهما النجم Salman Khan الذي اتُّهم بالاعتداء والسطو.

فقد تمّ اتهام النجم Sunny Deol أيضاً في دعوى قضائية وُجّهت إليه بتهمة الإساءة إلى الدين في فيلمه المقبل الساخر "Mohalla Assi".

وفي التفاصيل، قام المخرج Chandra Prakash بتوجيه التهمة إلى Deol بشأن بعض التجاوزات في فيلمه التي تسيء إلى الدين، معتبراً أنّ الفيلم لا ينتهك الأخلاق فقط، بل يظهر الجانب المظلم والمسيء لمدينة Varanasi، مضيفاً أنّ الفيلم يُسيء إلى المشاعر الدينية.

الفيلم من بطولة Ravi Kishan، وSakshi Tanwar، ويلعب فيه Sunny Deol دور الكاهن الديني المثقف.

 

 

 

 

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