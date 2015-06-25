جمعية رسالة تنظم حفل إفطار بافتتاح مستشفى "بهية" فى طنطا اليوم

تنظم جمعية رسالة فرع الغربية بمدينة طنطا اليوم الخميس، حفل إفطار افتتاح مستشفى بهية لعلاج سرطان الثدى، فى مقر نقابة المهندسين، بحضور المحافظ ومدير الأمن وكابتن وائل جمعة .

وأكدت العلاقات العامة بجمعية رسالة، أنه تم توجيه دعوات رسمية لكل من المهندس السعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، واللواء عبد الحميد الحصى، مدير أمن الغربية، وسكرتير عام، وسكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء مباحث أول وثان طنطا، ورؤساء أحياء أول وثان طنطا، والدكتور عبد الحكيم عبد الخالق رئيس جامعة طنطا، ورئيس المجلس القومى للمرأة، ووكيل وزارة التضامن الاجتماعى وكابتن وائل جمعة، وعدد من الشخصيات السياسية والشعبية والتنفيذية.

كما يشارك فى الحضور، نيفين محمد رأفت رئيس مجلس إدارة جمعية رسالة طنطا، ونائب رئيس مجلس الإدارة زينب شتا، ومحمد سعيد أمين الصندوق، وكل من أعضاء مجلس الإدارة محمد نجا ونشوى حبيب وأميمة سباق ومحمد الخطيب وسامى عبد المنعم.

وأرسلت رسالة للضيوف نبذة مختصرة عن "بهية" المتبرعة بالمستشفى بدءًا من اختيار ورثتها لجمعية رسالة للتبرع، وقررت جمعية رسالة تسمية المستشفى ببهية تخليداً لذكرى السيدة بهية.

وأكدت الدعوة، أن "بهية" هو أول مركز متخصص فى مصر لعلاج سرطان السيدات بالمجان لجميع فئات المجتمع، ويقدم المركز خدمة الاكتشاف المبكر الذى يرفع نسبة الشفاء إلى 98%، ويستهدف فحص وعلاج أكثر من 1000 سيدة يومياً بالمجان لجميع فئات المجتمع دون تفرقة، وهو المركز الوحيد الذى يقدم خدمات تشخيص أورام الثدى خلال ساعة واحدة فقط من الزيارة، كما أنه المركز الوحيد المعتمد فى الشرق الأوسط لتدريب العاملين فى مجال الإشعاع لتكتمل المنظومة التدريبية والتشخيصية والعلاجية.

ويتضمن برنامج الحفل كلمة افتتاحية مع رئيس مجلس الإدارة نيفين رأفت، وفيديو عرض إنجازات الجمعية، بعدها نبذة عن المستشفى مع مسئول من إدارة محافظات رسالة محمد رجب، وعرض كليب أغنية بهية