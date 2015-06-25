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5 نصائح للتخلص من الشعور بالحموضة فى رمضان

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5 نصائح للتخلص من الشعور بالحموضة فى رمضان 5 نصائح للتخلص من الشعور بالحموضة فى رمضان
صيام شهر رمضان المبارك له القدرة على تغيير بعض العادات الخاطئة التى اعتدنا عليها طوال العام، خاصة إذا حاولنا استغلال فرصة الصيام للتخلص من العادات السيئة والضارة للصحة.

وهناك الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة الحموضة والانتفاخات بسبب العادات الغذائية الخاطئة، وقد تزداد فى شهر رمضان إذا استمرت هذه العادات.

وحول هذا يشير الدكتور محمد حلمى، استشارى السمنة والنحافة، إلى أن الشعور بالحموضة أثناء الصيام يرجع إلى إكثار الشخص من تناول الأطعمة الدسمة والبقوليات وأيضا يعد تناول وجبة السحور والذهاب للنوم مباشرة من أكثر الأسباب المؤدية للشعور بالحموضة.

ويقدم استشارى السمنة والنحافة بعض النصائح للتمتع بصحة جيدة أثناء هذا الشهر المبارك، والتخلص من الشعور بالحموضة، وهى:
>1- عدم تناول الأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة السريعة والبقوليات.
>2- عدم الإفراط فى تناول الحلويات كالكنافة والقطائف والبسبوسة.

3- تجنب المشروبات الغازية لأنها تساعد على الشعور بالحموضة.

4- عدم الإكثار من تناول الفواكه الحمضية كالبرتقال والليمون واليوسفى والجريب فروت.

5- التدخين من أهم أسباب الشعور بالحموضة ومحاولة الإقلاع عن التدخين خلال شهر رمضان تخلصك من الشعور بالحموضة بدرجة كبيرة.

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مصر 365