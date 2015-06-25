أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
كثافات مرورية بمحور التسعين في التجمع الخامس لكسر ماسورة مياه (صور) -
وزير التموين يستفز سيدة فقيرة عند شكواها من غلاء الأسعار .. فماذا قال؟ -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني ...القوانين في الهند تحمي المرأة أكثر من القوانين المصرية -
رئيس جامعة قناة السويس يفجر مفاجأة صادمة في أزمة أستاذة ”فيديو الرقص”.. وقصة سفرها لأمريكا قبل عامين -
نائب يدعو للتشاور مع القضاة حول قانون رؤساء الهيئات -
بالصور.. السيسي يلتقي رموز المجتمع الأمريكي بمقر إقامته -
السفيرة عزيزة - تكريم النساء البارزات في السفارة الهندية -
نشر قيمة اشتراكات المواطنين بالخارج والعاملين بالهيئات وأصحاب الأعمال والمعاشات والمعالين في قانون التأمين الصحي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"تمرد الجماعة الإسلامية": الجماعة ستشارك مع الإخوان فى مظاهرات 30 يونيو

Google+ Print
"تمرد الجماعة الإسلامية": الجماعة ستشارك مع الإخوان فى مظاهرات 30 يونيو "تمرد الجماعة الإسلامية": الجماعة ستشارك مع الإخوان فى مظاهرات 30 يونيو
أكد وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية، ستشارك فى المظاهرات التى ستدعو لها جماعة الإخوان الإرهابية فى ذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال دعم الجماعة عبر اللجان الإلكترونية لأعضائها، لتشويه هذا اليوم.

وأضاف مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية ستحرض إعلاميا وتدعو من لجانها الإلكترونية والقيادات الهاربة فى قطر وتركيا بالمشاركة فى الفعاليات التى ستدعو لها جماعة الإخوان.

- "تمرد الجماعة الإسلامية": الإخوان تسعى لاستفزاز الأمن بـ"مظاهرات مفاجئة"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365