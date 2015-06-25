"تمرد الجماعة الإسلامية": الجماعة ستشارك مع الإخوان فى مظاهرات 30 يونيو

أكد وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، أن الجماعة الإسلامية، ستشارك فى المظاهرات التى ستدعو لها جماعة الإخوان الإرهابية فى ذكرى ثورة 30 يونيو، من خلال دعم الجماعة عبر اللجان الإلكترونية لأعضائها، لتشويه هذا اليوم.

وأضاف مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، لـ"اليوم السابع" أن الجماعة الإسلامية ستحرض إعلاميا وتدعو من لجانها الإلكترونية والقيادات الهاربة فى قطر وتركيا بالمشاركة فى الفعاليات التى ستدعو لها جماعة الإخوان.

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