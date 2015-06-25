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شريف حماد: علاوة التميز تؤكد اهتمام الدولة بالبحث العلمى

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شريف حماد: علاوة التميز تؤكد اهتمام الدولة بالبحث العلمى شريف حماد: علاوة التميز تؤكد اهتمام الدولة بالبحث العلمى
أشاد الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمى المصرى، بالضوابط التى تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والخاصة بعلاوة التميز العلمى، والتى تنص على حصول كل من هو حاصل على مؤهل علمى أعلى قبل أو أثناء الخدمة أو درجة الماجستير أو الدكتوراه أو ما يعادلها، مما يصدر بتحديده قرار من المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى جواز الجمع بين علاوة التميز العلمى، وأى حافز أو مكافأة مقررة لهذا الغرض.

وقال الوزير، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن هذه الضوابط تصب فى مصلحة البحث العلمى، وتؤكد تقدير الدولة للحاصلين على الدرجات العلمية العليا، ويبرهن مدى اهتمامها بالبحث العلمى فى الفترة الحالية، مضيفًا: أن تلك القرارات والضوابط ستؤثر على البحث العلمى، وسيبدو هذا التأثير فى الفترة المقبلة.

جدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وذلك بعد أن انتهت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى من الحوار المجتمعى حولها.

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مصر 365